В начале июня планируется выпустить первые карты жителя Татарстана

Первые карты жителя Татарстана на базе платежной системы «Мир», которые объединят в себе несколько финансовых и социальных сервисов, хотят выпустить уже в начале июня этого года, сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.



— Мы ожидаем, что если все будет хорошо, 1 июня <…> или 12 июня [выпустят карты жителя — прим. ред.], — сказал он.

Хайруллин также отметил, что заявки на карты уже есть, эскизы утверждены, сообщает ТАСС.

Напомним, карта жителя объединит в себе целый ряд социально значимых сервисов, в их числе — проездной в общественном транспорте, полис ОМС, СНИЛС и другие.

Ранее Хайруллин также сообщал, что с помощью карты в том числе можно будет получать льготы, субсидии, пользоваться электронными услугами, а к программе кешбэка будет подключен широкий список организаций — от МСБ до государственных музеев. По словам главы министерства, власти республики собираются уже в I квартале 2023 года выпустить первые 100 тыс. карт жителя республики.



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Илина Хакимова