Более половины школьников сталкиваются с буллингом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным одного из опросов, с буллингом в школах сталкивались 60% учеников. Еще 70% наблюдали за ним, а 12% признались, что участвовали в травле. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

— Травля хладнокровная, упорная. Она вовлекает, заманивает, затягивает всех свидетелей и травящего, и того человека, которого травят. Там, где есть эти свидетели — там в первую очередь они играют ключевую роль в решении этого процесса, в завершении этого процесса, — объяснил заместитель исполнительного директора ВОО «Союз отцов» Юрий Солёнов.

Понять, что ребенка травят в школе, можно по нескольким признакам. К ним относятся потеря аппетита, кошмары во сне, ссадины, порванная одежда, пропажа вещей, жалобы на одиночество, страх отвечать у доски перед классом, нежелание идти в школу, снижение успеваемости.

Фото: realnoevremya.ru

Ключевую роль в этом вопросе может сыграть учитель. Однако зачастую педагоги безучастны по отношению к жизни школьников.

— Не может не беспокоить такая тенденция, потому что ну где ребенок больше всего приводит время? В школе. На кого больше всего надеются и дети, и родители, если ребенок попадает в такую негативную ситуацию? Конечно, на учителя. Мне кажется, нужно задать вопрос, а есть в моем классе, в моей школе вообще факты буллинга, — прокомментировала депутат Госдумы Татьяна Ларионова.



В октябре прошлого года депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ и ЛДПР начали разрабатывать законопроект, направленный на борьбу с травлей в общеобразовательных учреждениях. Он предлагает закрепить понятие травли, определяет субъектный состав травли, а также формирует основу для дальнейшего составления государственной программы по профилактике травли и единого стандарта ее профилактики.

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Елизавета Пуншева