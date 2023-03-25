Советский космонавт: для полета на Марс потребуется два космических корабля

Из соображений безопасности для полета на Марс понадобится два космических корабля. Такое мнение выразил советский космонавт Александр Александров.

— Марсианская программа должна состоять не из одного пуска, а из двух или даже трех. Потому что нужно посылать, я думаю, резервный корабль какой-то рядом, чтобы иметь возможность где-то в далеких мирах пересесть в случае чего, — цитирует его слова «РИА Новости».

Также он отметил, что команда для космической экспедиции должна состоять из людей с хорошим здоровьем. Не менее важно, по словам Александрова, и проработать вопрос по обеспечению радиационной безопасности на корабле.

Фото: roscosmos.ru

В заключение специалист добавил, что человечество уже «засиделось» на орбитальных космических станциях и пора открывать новые горизонты.

В июне 2021 в результате опроса SuperJob выяснилось, что на Марс хотят полететь лишь 25% казанцев. Интересным моментом исследования стало то, что мужчины мечтают о космической экспедиции чаще женщин (31% против 20% соответственно). Также отмечалось, что респонденты в возрасте реже грезят о полетах на красную планету.

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Антон Гаврилов