В Татарстане на мосту через Каму организуют движение по правой стороне

В Татарстане на мостовом переходе через реку Кама (78-м км дороги Р-239 Казань — Оренбург) организовали движение по правому мосту в обоих направлениях, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Движение будет организовано таким образом с 8.00 мск 27 марта в связи с ремонтными работами.

Проект предусматривает ремонт 14 опор, замену деформационного шва на восьмой опоре и обновление мостового полотна. Специалисты выполнят покраску опор моста, пролетного строения и перильного ограждения, частично заменят поврежденное барьерное ограждение. Работы по ремонту планируют завершить в ноябре.

На прошлой неделе стало известно, что участок трассы Р-239 Казань — Оренбург в Лаишевском районе Татарстана расширят с четырех до шести полос во время капитального ремонта.



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Маргарита Головатенко