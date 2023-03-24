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В Татарстане на мосту через Каму организуют движение по правой стороне

10:40, 24.03.2023 1
В Татарстане на мосту через Каму организуют движение по правой стороне
Фото: wikipedia.org/Грызунов А.Е

В Татарстане на мостовом переходе через реку Кама (78-м км дороги Р-239 Казань — Оренбург) организовали движение по правому мосту в обоих направлениях, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Движение будет организовано таким образом с 8.00 мск 27 марта в связи с ремонтными работами.

Проект предусматривает ремонт 14 опор, замену деформационного шва на восьмой опоре и обновление мостового полотна. Специалисты выполнят покраску опор моста, пролетного строения и перильного ограждения, частично заменят поврежденное барьерное ограждение. Работы по ремонту планируют завершить в ноябре.

На прошлой неделе стало известно, что участок трассы Р-239 Казань — Оренбург в Лаишевском районе Татарстана расширят с четырех до шести полос во время капитального ремонта.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 мар
    понятно, хоть гонять не будут
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