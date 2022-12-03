В «Росатоме» заявили, что Россия продолжает экспорт урана в том числе и в ЕС

Проведение международной урановой политики невозможно без участия России, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в рамках пленарного заседания Конгресса молодых ученых.

— Во-первых, уранового ОПЕКа нет, во-вторых, нам предлагают его создать, но мы аккуратно воздерживаемся, ведь мы же за рыночную экономику. В-третьих, главный игрок на рынке урана — это Китай, а в 40% добычных предприятий Китая мы присутствуем на более чем 50% в сумме. Я вообще сильно сомневаюсь, что на планете возможна урановая политика без участия России, хотя мы не являемся мажоритарными участниками этого проекта, — передает ТАСС его слова.

Лихачев добавил, что Россия продолжает экспортировать уран в том числе и в страны Евросоюза, а также отметил важность сохранения международного сотрудничества, исходя из национальных интересов России.

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Артем Гафаров