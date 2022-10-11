В Минфине заявили, что Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Зерновая сделка» привела к снижению цен на мировых рынках. Необходима дальнейшая работа в этом направлении, дающем результаты. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на министерской встрече G20.

— Мы готовы к расширению экспорта в 2023 году, для этого нужно сделать один шаг — вернуться к принципу свободной торговли, снять соответствующие ограничения и запреты, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru

Силуанов подчеркнул, что Россия — ответственный международный поставщик продовольственных товаров.

В начале сентября президент страны Владимир Путин заявлял, что Россия до конца года экспортирует 30 млн тонн зерновых, однако готова увеличить этот объем до 50 и более млн тонн. По словам главы государства, все зерно, которое вывозится с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в страны Евросоюза. Это может привести к тяжелой ситуации.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина