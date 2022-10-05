СИБУР поделится опытом реализации инвестиционных проектов на Международном строительном чемпионате в Казани

При поддержке СИБУРа с 5 по 8 октября 2022 года в Казани состоится Международный строительный чемпионат, который проводится с целью формирования эффективной производственной кооперации между деловыми партнерами, расширения экономических связей и обмена лучшими практиками.

К участию приглашены представители бизнеса, власти, строительных организаций, студенты из 26 стран БРИКС, ЕАЭС, СНГ и других развивающихся регионов. Команда СИБУРа будет представлена участниками и экспертами в следующих номинациях: «Строительный контроль», «Управление проектом сооружения», «Ценообразование и сметное нормирование», «Охрана труда».

Основные фокусы деловой программы чемпионата будут посвящены влиянию промышленного производства на развитие территорий, экономическим, логистическим и технологическим вызовам времени.

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— СИБУР — надежный партнер, который ориентирован на стабильный рост, реализацию стратегически важных задач, развитие регионов и страны. У нас есть опыт реализации крупнейших инвестиционных проектов, запуска новых продуктов. Наш вклад в развитие регионов через создание новых производств имеет мультипликативный эффект уже на стадии промышленного строительства. Это повышение статуса региона, приток инвестиций в смежные отрасли, дополнительная налоговая база, создание новых рабочих мест, развитие научного и образовательного потенциала и социальной инфраструктуры. Площадка строительного чемпионата призвана синхронизировать усилия отраслевого сообщества и позволит выработать совместные решения для реагирования на новые вызовы, — отметил директор по капитальным вложениям и инвестиционным проектам СИБУРа Павел Шибалов.