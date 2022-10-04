На Мамадышском тракте в Казани образовалась длинная пробка из-за ДТП

Фото: скриншот/«Яндекс.Карты»

На Мамадышском тракте в Казани из-за ДТП образовалась пробка, ее протяженность — более 4 км, это подтверждают данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пользователи поделились кадрами с места аварии: на дороге в сторону Агропромышленного парка перевернулся легковой автомобиль. Предположительно, он столкнулся с грузовиком.

Из-за ДТП движение по левой и средней полосам заблокировано, в связи с этим образовалась пробка. Движение в противоположную сторону затруднено начиная с улицы Аграрной, пробка образовалась на въезде с проспекта Победы. Дорожная ситуация в городе оценивается в 4 балла.

Сегодня утром в центре Казани образовались пробки. Движение было затруднено на улицах Пушкина и Марселя Салимжанова. Затор на улице Пушкина растянулся на 1 километр.

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Маргарита Головатенко