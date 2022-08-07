Правительство России одобрило проект соглашения о взаимном признании ученых степеней и званий с ДНР

Правительство России одобрило проект соглашения о взаимном признании ученых степеней и званий с Донецкой Народной Республикой.

— Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с донецкой стороной. Распоряжением Председателя Правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени Правительства России, — сообщается на сайте правительства РФ.

Фото: minobrnauki.gov.ru

Уточняется, что сейчас признание ученых степеней и званий требует специальной экспертизы Минобрнауки страны, подписание соглашения же сделает этот процесс автоматическим. Это позволит повысить мобильность научных кадров между Россией и ДНР.

Аналогичное соглашение сейчас прорабатывается и с Луганской Народной Республикой. Ранее правительство России одобрило проекты соглашений о взаимном признании образования и квалификаций с ДНР и ЛНР.

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Артем Гафаров