В Казани на улице Фучика откроют движение по временной объездной дороге

В Казани изменится схема движения автомобильного транспорта по улице Фучика на месте реконструкции действующего моста на пересечении с Вознесенским трактом. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В ночь на среду, 3 августа, на участке от улицы Минской до улицы Закиева откроют движение по временной объездной дороге. В связи с этим отменяется введенный ранее левый поворот с проспекта Победы на улицу Минскую.

Фото: kzn.ru

Напомним, с 15 июля для автомобилей закрыли участок дороги по ул. Фучика от ул. Минской до ул. Закиева. Тогда планировалось, что ограничения продлятся до 4 августа. Водителям рекомендовали объезжать перекрытый участок по улице Фучика через проспект Победы, улицу Минскую и Закиева.



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Татьяна Леухина