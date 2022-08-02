Как в Казани отмечают 92-ю годовщину со дня создания ВДВ

Сегодня в столице Татарстана, как и по всей России, отмечают 92-ю годовщину со дня создания Воздушно-десантных войск (ВДВ). Праздник проходит в целом без происшествий и в спокойной обстановке. Как передает корреспондент «Реального времени», сослуживцы и боевые товарищи встречаются на улицах города: кто-то гуляет со своими семьями, а кто-то гордо проносит по центру города флаги с символикой ВДВ.

Фото: realnoevremya.ru

Праздничные мероприятия начались еще утром, когда десантники со всей республики собрались на митинг у мемориального комплекса на площади перед парком культуры и отдыха имени Горького. Там они почтили память павших солдат минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Фото: realnoevremya.ru

Далее представители «крылатой пехоты» разлетелись по улицам города, где продолжили свои гуляния. Несмотря на то, что на центральных улицах усилили полицейские патрули, виновники торжества в этот раз в основном вели себя спокойно.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 2 августа 1930 года во время опытно-показательных учений Военно-воздушных сил Московского военного округа на окраине города Воронежа впервые в СССР произвели высадку воздушного боевого десанта. С тех пор этот день отмечают, как день рождения ВДВ.

Праздник учредили на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

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Максим Кокунин