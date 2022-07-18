На ремонт татарстанских судов направят более 7 миллионов рублей

В Татарстане планируют отремонтировать здания трех судов — Пестречинского, Набережночелнинского и Елабужского. На эти цели направят более 7 миллионов рублей.

Половина из этой суммы уйдет на выборочный капитальный ремонт здания Набережночелнинского городского суда — более 3,5 миллиона рублей. Там обновят кровлю и лестничные марши. Работы требуется выполнить в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На выборочный капремонт Елабужского городского суда выделяется почти 1,2 миллиона рублей. Там работы пройдут в канцелярии, коридоре, входной группе и кабинете охраны на первом этаже. Отремонтируют также приемную и кабинет председателя суда.

Выборочный капитальный ремонт Пестречинского районного суда оценили более чем в 2,36 миллиона рублей. В здании заменят окна и покрасят стены в кабинете охраны, установят радиаторы. Обновить намерены также центральный вход и фойе, фасад и кровлю.



Подрядчиков на ремонт судов ищет Управление судебного департамента в Татарстане. Профинансируют работы из федерального бюджета, следует из документации на портале госзакупок.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина