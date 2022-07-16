В Россию вернулись все экспонаты музейного фонда страны

Фото: Ринат Назметдинов

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что экспонаты из государственного музейного фонда России, которые находились на выставках в недружественных странах, возвращены в страну. Об это пишет ТАСС.

— Все экспонаты, которые находились в государственном музейном фонде России, они все вернулись на родину. Вещи, которые остались, по-моему, две или три работы — это работы, принадлежащие частным коллекционерам. Там идет серьезная юридическая проработка. Я думаю, что в конце концов этот вопрос удастся решить, но пока их владельцы находятся под санкциями европейскими — это довольно сложно, — сказал Швыдкой.

Фото: sobyanin.ru

Напомним, 4 апреля посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в МИД России из-за задержания финской таможней принадлежащих российским музеям культурных ценностей.

Отмечается, что ценности вывозились транзитом через Финляндию в Россию после их экспонирования в Италии и Японии под их государственные гарантии неприкосновенности и возврата обратно в РФ. Финская сторона мотивировала свои действия введенными Евросоюзом санкциями против России.



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Максим Кокунин