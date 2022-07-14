«Цифровой океан»: лоцман в мире высоких технологий

Со второй половины двадцатого века мир вошел в новую фазу развития: цифровую. Технологичейский рост идет такими темпами, что за ним сложно угнаться. Тем, кто хочет стать частью мощного прогрессивного движения или просто знать больше о том, что интересует — добро пожаловать в Цифровой Океан!

Что такое «Цифровой Океан»

Это издание, которое существует как в электронном, так и традиционном бумажном виде. Это свежие новости высокотехнологичной индустрии со всего мира, разбор понятий, идей и тенденций, аналитика и объективная точка зрения на происходящее и, конечно, интервью с людьми, которые меняют мир прямо сейчас.

Структура

В «Цифровом океане» множество рубрик, и структурно можно выделить следующие основные части или разделы, хотя это скорее тэги, по которым можно найти интересующую информацию.

Течения

То, что называется breaking news — самые свежие новости из мира высоких технологий, майнинга, информационной безопасности, киберспорта и много другого. Здесь можно узнать и о перспективах использования квантовых компьютеров, и какие новые устройства и технологии внедряются в современные автомобили. Также в этом разделе публикуются заметки о значимых исторических событиях, оказавших влияние на современный технологический мир.

Глубина

Этот раздел для тех, кто хочет глубже проникнуть в суть той или иной проблемы или явления. Детальные разборы, репортажи, практические испытания устройств и многое другое — словом, содержание четко и дотошно отвечает на вопрос «как это работает?» Это касается не только таких передовых направлений, как экзоскелеты и киберконечности, но и того, что, казалось, ушло в историю и должно уступить свое место новому, например радиолампы.

Фауна

Все, о чем говорилось в контексте содержания предыдущих разделов, было больше «про пейзаж». Раздел «Фауна» — про то, что населяет этот пейзаж: роботы Boston Dynamics и их отечественные собратья, нейросети, цифровые «копии» музыкантов и актеров, дипфейки, «умные» гаджеты и многое другое. Найдется интересный материал и для тех, кто любит научно-фантастическое кино и литературу, а также тех, кто задумывается о том, как будет выглядеть наш мир в недалеком и далеком будущем.

Как изучать океан цифровым океанологам

Как уже говорилось, издание существует в двух ипостасях. Первая — это интернет-портал, содержимое которого оперативно обновляется. Кроме того, есть специализированная версия, доступная на портале, — бизнес-ориентированный проект. Те же, кто предпочитает не спешить, но получать информацию в осязаемом виде, могут оформить подписку на бумажную версию или купить журнал на Озоне.

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