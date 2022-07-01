В Казани на улице Николая Ершова сносят гаражи

Фото: Дарья Пинегина

В Казани на улице Николая Ершова, 47, сносят ряд незаконно построенных гаражей. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

По словам рабочих, рядом с этим местом появится офис партии «Единая Россия».

Фото: Дарья Пинегина

Сейчас владельцы гаражей забирают свои вещи, а рабочие разбирают стены.

Фото: Дарья Пинегина

2 июня стало известно, что в Казани демонтируют ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.



В перечне указаны 13 объектов. Среди них есть торговые павильоны и объекты, а также один автофургон. К примеру, сносу подлежат сооружения на Мамадышском тракте, полуострове Локомотив, улицах Татарстан, Дементьева и других.

Сроки их самостоятельного демонтажа обозначены со 2 по 6 июня. В принудительном порядке объекты будут убирать с 7 июня по 4 сентября 2022 года.

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Максим Кокунин