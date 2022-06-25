Казань вошла в лидеры по тратам на развлечения в первом полугодии 2022 года

Казань оказалась в числе городов-лидеров по тратам на развлечения в первом полугодии текущего года. В среднем на развлечения казанцы тратят 730 рублей за раз, согласно данным исследования банка «Русский стандарт», которые приводит ТАСС.



Среди лидеров также — Москва, Санкт-Петербург, Тверь и Екатеринбург. В Москве на развлечения в среднем за один раз тратят 1,18 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге средний чек — 841 рубль, а в Твери и Екатеринбурге — 385 и 1,136 тыс. рублей соответственно.

Фото: Анна Сейтумерова

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Маргарита Головатенко