На содержание дорог и парков в Буинске направят 18 миллионов рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Исполнительный комитет Буинска объявил тендер на оказание услуг по содержанию дорог, парков и городской территории. Начальная цена договора — 18 миллионов рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

В список работ включены очистка территорий от грязи и мусора, полив зеленых насаждений, выкашивание газонов, прополка и рыхление цветников. В техзадании также указано зимнее содержание дорог, в том числе очистка тротуаров от снега и льда.

Работы требуется выполнять с момента заключения контракта до 31 декабря 2022 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 июня. Подрядчика определят на следующий день.

На этой неделе стало известно, что дороги в сельских поселениях Буинского района Татарстана отремонтируют за 12,7 миллиона рублей. Например, работы планируются в Альшиховском поселении. Дорогу отремонтируют в селе Кайрево на улице Зеленой.



Диана Жиленкова