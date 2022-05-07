Новости общества

20:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рогозин сообщил о задержании на территории Байконура британца и гражданки Белоруссии

19:43, 07.05.2022
Рогозин сообщил о задержании на территории Байконура британца и гражданки Белоруссии
Фото: pixabay.com

Гражданина Великобритании и гражданку Белоруссии задержали на космодроме Байконур. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Правоохранители задержали гражданина Великобритании Рича Бенджамина и гражданку Белоруссии Зелупу Алину в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс «Буран»).

Фото: roscosmos.ru

В начале января на Байконуре в связи с беспорядками в Казахстане установили повышенный уровень террористической опасности. «Синий» уровень действовал до 19 января.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также