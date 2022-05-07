Рогозин сообщил о задержании на территории Байконура британца и гражданки Белоруссии
Гражданина Великобритании и гражданку Белоруссии задержали на космодроме Байконур. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
Правоохранители задержали гражданина Великобритании Рича Бенджамина и гражданку Белоруссии Зелупу Алину в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс «Буран»).
В начале января на Байконуре в связи с беспорядками в Казахстане установили повышенный уровень террористической опасности. «Синий» уровень действовал до 19 января.
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