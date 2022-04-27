Арбитражный суд Московского округа поддержал требование Татарстана к Коркунову на 517 млн рублей

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в начале февраля признал обоснованным требование Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана о включении в реестр кредиторов бывшего председателя совета директоров «Анкор банка» и его совладельца (49,79%), а также известного кондитера Андрея Коркунова на 517,2 млн рублей.

6 апреля кассация отказала бизнесмену в приостановлении исполнения постановления.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре прошлого года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана о включении в реестр кредиторов бывшего председателя совета директоров обанкроченного «Анкор банка» и его совладельца, известного кондитера Андрея Коркунова с суммой 607,2 млн рублей. Туда входили 489,9 млн рублей основного долга, 117,2 млн рублей процентов и 59,3 тыс. рублей издержек.



То есть требования были уменьшены почти на 100 миллионов.

Татьяна Леухина