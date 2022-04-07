Мишустин: нынешняя ситуация — сложнейшая за 30 лет истории России

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что нынешняя ситуация — сложнейшая за 30 лет истории страны. Об этом он заявил, выступая в Государственной думе с отчетом Кабмина.



— Правительство осознает серьезность ситуации из-за санкций, никаких «шапкозакидательских» настроений нет, мы знаем, что делать, — заверил Мишустин.

По словам премьер-министра, тем, кто пытается изолировать Россию от мировой экономики, сделать это не удастся. Страна продолжит развиваться, уверен премьер-министр.

— Сегодняшние вызовы требуют от нас отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, поставленных президентом. Какие бы ни были дискуссии о развитии страны, различных сфер ее жизни, уверен, в вопросах защиты наших граждан и безопасности государства мы едины, — заявил премьер-министр России.

Фото: government.ru

Мишустин рассказал депутатам Госдумы, что в отношении России введено уже свыше 6 тысяч санкций. Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны, обратил внимание он.



Татьяна Демина