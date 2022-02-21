В Казани вечером в понедельник образовались 8-балльные пробки
В Казани в понедельник вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Огромный затор из-за ДТП образовался на улице Академика Арбузова. Он тянется с проспекта Победы. Также из-за аварии встало движение на Мамадышском тракте. Движение затруднено на улицах Аграрной, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Николая Ершова, Вишневского, Родины.
Пробки образовались на улицах Назарбаева, Туфана Миннуллина, Тихомирнова, Марселя Салимжанова, Пушкина, Татарстан, Декабристов, на проспекте Ибрагимова, Дементьева, Тэцевской, Воровского, Петра Витера, Беломорской, Максимова.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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