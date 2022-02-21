Новости общества

18:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани вечером в понедельник образовались 8-балльные пробки

17:28, 21.02.2022
В Казани вечером в понедельник образовались 8-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани в понедельник вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Огромный затор из-за ДТП образовался на улице Академика Арбузова. Он тянется с проспекта Победы. Также из-за аварии встало движение на Мамадышском тракте. Движение затруднено на улицах Аграрной, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Николая Ершова, Вишневского, Родины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пробки образовались на улицах Назарбаева, Туфана Миннуллина, Тихомирнова, Марселя Салимжанова, Пушкина, Татарстан, Декабристов, на проспекте Ибрагимова, Дементьева, Тэцевской, Воровского, Петра Витера, Беломорской, Максимова.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также