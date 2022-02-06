В Казани на ремонт тепловых сетей по улице Ибрагимова, Восстания и Чуйкова потратят 12,4 млн рублей

В Казани на ремонт тепловых сетей по улице Ибрагимова, Восстания и Чуйкова потратят 12,4 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Выполнить работы на указанном участке необходимо в срок с 13 мая по 31 августа текущего года. Также подрядчику необходимо провести капитальный и текущий ремонт тепловых сетей по ул. Волгоградской, Гагарина и запорной арматуры на магистральном тепловоде в коллекторной насосной на территории Казанской ТЭЦ-2. На эти цели выделяются 18,6 млн рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Декабристов, Гагарина, Кулахметова обойдется в 42,4 млн рублей, а работы на внутриквартальных тепловых сетях по ул. Тунакова, Декабристов, Лаврентьева — в 22,6 млн рублей.

Ремонт на перечисленных участках нужно начать 13 мая и завершить в июле-августе.

На этой неделе МУП «Водоканал» объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка 3-го северного коллектора в Казани. Начальная цена договора — 8,1 млн рублей.



Татьяна Леухина