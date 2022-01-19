В Татарстане прошло заседание набсовета НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты»

Результаты исследований Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» должны применять в первую очередь в отечественных нефтяных компаниях. Так считает президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня он провел первое заседание наблюдательного совета НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», председателем которого и является. Оно состоялось в очно-заочном формате, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

На заседании подвели итоги реализации программы создания и развития НЦМУ за 2020—2021 годы, утвердили отчет за прошлый год. Их представил научный руководитель центра, проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле КФУ Данис Нургалиев.

Фото: tatarstan.ru

Научный центр мирового уровня работает при КФУ. На сегодняшний день в России действуют еще примерно 10 подобных организаций.

Татьяна Демина