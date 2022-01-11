В Нижнекамске жители нескольких районов останутся без воды

В Нижнекамске ряд домов останутся без воды с 8.00 12 января до 17.00 13 января. Это связано с плановой механической очисткой и ремонтом системы водоподготовки.

Горячую воду отключат в домах по адресам: ул. Мурадьяна, 28, 30, 34; ул. Лесная, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73.

12 января с 9.00 до 16.00 холодной воды не будет в домах по адресам: пр. Химиков, 1, 1а, 1б, 5, 7, 9, 9а, 9б, 9в, 9д; ул. Гайнуллина, 1. Это связано с ремонтными работами на трубопроводе по замене арматуры. Также отключение горячей воды произойдет в домах №5, 7, 9, 9а, 9б, 9в, 9д на проспекте Химиков. Подвоз воды организуют к ЦТП-89 (во дворе дома по пр. Химиков, 9), сообщает пресс-служба мэрии Нижнекамска.



На прошлой неделе в Челнах жители одного из домов пожаловались на частое отключение горячей воды. В управляющей компании заявили, что проблемы планируется устранить уже в этом году.



Татьяна Леухина