В казанском аэропорту появятся новые рейсы

Фото: Максим Платонов

В будущем году расписание казанского аэропорта дополнится новыми авиарейсами до Нового Уренгоя, Омска и Челябинска. В полетах задействуют лайнеры вместимостью до 100 пассажиров.

Вылет в Новый Уренгой с 3 марта будет производиться по четвергам и воскресеньям в 10.05. В Омск — с 13 января по четвергам и субботам в 10.35. В Челябинск — с 11 января по вторникам и воскресеньям в 09.50.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно из Казани возобновились авиарейсы в Салехард. Вылеты будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Ранее рейс перестал субсидироваться государством. Позднее субсидирование возобновили.

Диана Жиленкова