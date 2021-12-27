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В Казани определили четыре площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники — список

16:24, 27.12.2021
В Казани определили четыре площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники — список
Фото: Максим Платонов (архив)

В новогодние праздники казанцы смогут запускать пиротехнику с четырех площадок. Их перечень определили власти столицы Татарстана:

  • в Приволжском и Вахитовском районах Казани — на автостоянке напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще;
  • в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — на майдане по ул. Гаврилова;
  • в Кировском и Московском районах — на Нижнезареченской дамбе;
  • в Советском районе — на площадке возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

Указанные площадки оснастят средствами пожаротушения. Там же установят специальные плакаты, на которых разместят правила техники безопасности, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане с 20 декабря начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 9 января 2022 года. На этот период устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий 1—3-го классов опасности на некоторых территориях. Исключение — бенгальские огни и хлопушки.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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