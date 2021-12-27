В Казани определили четыре площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники — список
В новогодние праздники казанцы смогут запускать пиротехнику с четырех площадок. Их перечень определили власти столицы Татарстана:
- в Приволжском и Вахитовском районах Казани — на автостоянке напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще;
- в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — на майдане по ул. Гаврилова;
- в Кировском и Московском районах — на Нижнезареченской дамбе;
- в Советском районе — на площадке возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.
Указанные площадки оснастят средствами пожаротушения. Там же установят специальные плакаты, на которых разместят правила техники безопасности, сообщается на сайте мэрии Казани.
Напомним, в Татарстане с 20 декабря начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 9 января 2022 года. На этот период устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий 1—3-го классов опасности на некоторых территориях. Исключение — бенгальские огни и хлопушки.
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