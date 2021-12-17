Путин сообщил о росте интереса к рабочим специальностям в России

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин заявил, что интерес к рабочим специальностям в стране за последние годы вырос. Об этом сообщил ТАСС.

По словам президента, рост произошел благодаря усилиям государства, молодым людям стало интереснее учиться. Также Путин отметил, что интерес к рабочим специальностям также повышают российские и международные соревнования, например чемпионаты WorldSkills.

Фото: kremlin.ru

Ранее стало известно, что на развитие кадров в колледжах России правительство выделит 30 млрд рублей. Об этом также объявил глава РФ Владимир Путин.

Дарья Акимова