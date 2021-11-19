«Мы такого потерпеть не можем»: жители Аракчино недовольны переносом остановки

Остановку переносили дважды

В редакцию «Реального времени» обратилась жительница Казани Екатерина, которая сообщила, что прямо перед ее домом в поселке Аракчино безо всякого предупреждения начали устанавливать остановочный пункт общественного транспорта. Это уже второй перенос остановки — первоначально она располагалась напротив дома №84, но ее оттуда сначала перенесли к дому №94 и, наконец, к дому Екатерины №70/9.

Первоначальное место было удобно всем жителям, рассказывает женщина нашему изданию. Во-первых, остановка располагалась на одинаковом расстоянии до соседних остановок «Боевая» и «Товарный двор». Во-вторых, дом около остановки находился на ровной поверхности, поэтому жильцов не затапливало. И сама остановка была на оптимальном расстоянии от ближайших домов — в этом пространстве могла проехать без затруднений даже грузовая машина. А еще, как рассказывает местная жительница, был хороший «карман» для самой остановки. То есть всех все устраивало.

Но потом по непонятным причинам остановку перенесли к дому №94. Оттуда тоже по неизвестным мотивам перенесли уже к дому 70/9. По словам Екатерины, очередной перенос объяснили несоответствием ГОСТу.

По непонятным причинам остановку перенесли к дому №94

«Не дай бог, что произойдет — коммунальные службы к нам не проедут»

Об очередном переносе никто не предупредил ни жителей, ни председателя поселка. До последнего жильцы даже не знали, что за строительные работы ведутся около их домов, говорит Екатерина. По ее словам, все думали, что делают тротуар. Под остановкой также проходят коммуникации, водо- и газопроводы.

А к самому дому теперь нет прямого подъезда. Екатерина рассказывает, что на территории дома планировались строительные работы, но теперь к нему даже строительная техника не сможет подъехать. Зимой снег с остановки начнут сбрасывать к дому, весной все начнет таять, а дом расположен в низине — получается, что жильцов может просто-напросто затопить.

— Это наша законная земля, и мы такого потерпеть не можем… У нас нет прямого подъезда к дому. Не дай бог, что произойдет — коммунальные службы к нам не проедут. Мы хотели строиться, но нам теперь приходиться откладывать эти планы. А что мы будем делать, если нас затопит? Пока есть возможность перенести эту остановку, мы хотим, чтобы ее перенесли, — говорит она.

«У нас нет прямого подъезда к дому», — говорит Екатерина

Неоднократные жалобы пока что остаются без ответа

Екатерина уже обращалась на днях в администрацию Кировского и Московского районов, прокуратуру, ГИБДД, транспортный комитет, аппараты президентов РТ и РФ, Роспотребнадзор, «Сетевую компанию» и др. Официального ответа от ведомств пока не последовало. А в администрации переносить остановку отказались.

«Реальное время» обратилось за комментарием в мэрию Казани, ответ будет опубликован по получении.

Соседям очередной перенос остановки тоже не нравится, говорит Екатерина. Кому-то хочется остановку поближе, кто-то недоволен неравным расстоянием между соседними остановками. Есть и письма с жалобами от других жильцов. Например, некоторые из них опасаются, что из-за обустройства остановки может пострадать водяной колодец. Как рассказала Екатерина, следующим шагом будет сбор подписей соседей под коллективной жалобой:

— Хотелось бы узнать, на каком вообще основании тут строят остановку. Почему ее перенесли именно на наше место, а не на прежнее, почему не оставили на старом месте... Мы так и не увидели никакого плана.

Диана Жиленкова