Скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко

Скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко, сообщает RT со ссылкой на главу Минэнерго РФ Николая Шульгинова.



В опубликованном на сайте Минэнерго заявлении Шульгинов выразил соболезнования в связи со смертью Шматко: «Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК, внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях».

Шматко многие годы руководил Министерством энергетики, а затем входил в его Общественный совет.

Маргарита Головатенко