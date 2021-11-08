Новости общества

12:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко

11:25, 08.11.2021
Скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко
Фото: minenergo.gov.ru

Скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко, сообщает RT со ссылкой на главу Минэнерго РФ Николая Шульгинова.

В опубликованном на сайте Минэнерго заявлении Шульгинов выразил соболезнования в связи со смертью Шматко: «Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК, внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях».

Шматко многие годы руководил Министерством энергетики, а затем входил в его Общественный совет.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также