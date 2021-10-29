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Аварию на сетях «Водоканала» в Кировском районе Казани устранили

07:24, 29.10.2021
Аварию на сетях «Водоканала» в Кировском районе Казани устранили
Фото: t.me/kirmosinfo

Авария на сетях МУП «Водоканал» в Кировском районе Казани, которая произошла вчера, устранена, сообщила администрация Кировского и Московского районов города.

Бригада работала над устранением аварии всю ночь. Сейчас водоснабжение полностью восстановлено.

Фото: t.me/kirmosinfo

Авария произошла вчера в первой половине дня. Без воды остались дома по улицам Восстания, Серова, Батыршина, Кулахметова, Фрунзе, Чкалова, Краснококшайской, 162, 154, 170, Баруди, Повстанческой.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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