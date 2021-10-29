Аварию на сетях «Водоканала» в Кировском районе Казани устранили
Авария на сетях МУП «Водоканал» в Кировском районе Казани, которая произошла вчера, устранена, сообщила администрация Кировского и Московского районов города.
Бригада работала над устранением аварии всю ночь. Сейчас водоснабжение полностью восстановлено.
Авария произошла вчера в первой половине дня. Без воды остались дома по улицам Восстания, Серова, Батыршина, Кулахметова, Фрунзе, Чкалова, Краснококшайской, 162, 154, 170, Баруди, Повстанческой.
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