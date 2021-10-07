В России появится новый вид разрешенного использования земель — под виноградарство
Росреестр решил дополнить классификатор видов разрешенного использования земельных участков новым видом — «Возделывание винограда на виноградопригодных землях». Приказ ведомства должен вступить в силу уже 8 октября.
Земли под виноградарство запретят использовать под выращивание других сельхозкультур и строительства. В Росреестре полагают, что это поможет сохранить земли, пригодные для выращивания винограда, что в свою очередь повысит его качество.
С предложением ввести новую категорию земель выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он обратил внимание, что в его регионе уже предприняли меры с целью защитить земли, на которых выращивается виноград, пишет «Российская газета».
В большей степени закрепление земель под виноградарство выгодно для Крыма, Краснодарского и Ставропольского края, регионов Северного Кавказа, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей. В этих регионах развито выращивание винограда.
По данным Росстата, виноград в сентябре 2021 года стал дешевле. Цены на него снизились на 12,6%.
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