В России появится новый вид разрешенного использования земель — под виноградарство

Фото: Максим Платонов

Росреестр решил дополнить классификатор видов разрешенного использования земельных участков новым видом — «Возделывание винограда на виноградопригодных землях». Приказ ведомства должен вступить в силу уже 8 октября.

Земли под виноградарство запретят использовать под выращивание других сельхозкультур и строительства. В Росреестре полагают, что это поможет сохранить земли, пригодные для выращивания винограда, что в свою очередь повысит его качество.

С предложением ввести новую категорию земель выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он обратил внимание, что в его регионе уже предприняли меры с целью защитить земли, на которых выращивается виноград, пишет «Российская газета».

В большей степени закрепление земель под виноградарство выгодно для Крыма, Краснодарского и Ставропольского края, регионов Северного Кавказа, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей. В этих регионах развито выращивание винограда.

Фото: Максим Платонов

По данным Росстата, виноград в сентябре 2021 года стал дешевле. Цены на него снизились на 12,6%.



Татьяна Демина