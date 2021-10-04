Казанские учебные заведения вошли в рейтинг лучших школ России

Казанские школы и лицеи вошли сразу в несколько рейтингов лучших учебных заведений по версии агентства RAEX.Так, в топ-100 российских школ по конкурентоспособности вошли лицей №131, IT-лицей и лицей им. Лобачевского КФУ, лицей-интернат №2. Они также попали в топ-300 школ по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, рейтинг дополнили гимназия №19, лицей №177 и школа №39.

Помимо этого, лицей №131, IT-лицей и лицей им. Лобачевского КФУ вошли в список 20 лучших школ Приволжского федерального округа. Вместе с лицеем №145 и лицеем-интернатом №7 они также вошли в топ-200 по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России технического профиля.

kzn.ru

Несколько дней назад стало известно о том, что IT-лицей Иннополиса вошел в топ-100 лучших российских школ по конкурентоспособности выпускников.

Диана Жиленкова