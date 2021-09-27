«Спартак» пока не намерен выплачивать Шамилю Газизову 299 млн пособия, проигранного в суде

Представитель «Спартака» в судебных тяжбах с бывшим генеральным директором московского клуба, а ныне генеральным директором ФК «Уфа» Шамилем Газизовым Татьяна Завьялова рассказала о том, собирается ли «Спартак» выплачивать ему деньги, которые функционер отсудил у красно-белых в суде.

«Господин Газизов все еще далек от получения этих денег, так и напишите, — заявила Завьялова. - Хочу напомнить, что «Спартак» по отношению к Газизову никогда не был истцом, давайте об этом помнить, процессуально все возможности еще не исчерпаны. И подача новых исков приостановит решение Уфы, — сказала Завьялова.

Также представитель «Спартака» сообщила, что «Спартак» не собирается выплачивать Шамилю Газизову почти 300 миллионов рублей, пока тот не выйдет на прямой диалог с москвоским клубом.

И если господин Газизов не начнет разговаривать, боюсь, что эти деньги он никогда не увидит. Клуб готов к диалогу, но не к безразмерным тратам», — сказала Завьялова.

Напомним, при найме в «Спартак» между Леонидом Федуном и Шамилем Газизовым было заключено дополнительное соглашение, предусматривающее выплату Газизову 299,4 млн компенсации — выходного пособия.

Сторона Шамиля Газизова выиграла два процесса, посвященных данному вопросу, в Октябрьском районном суде Уфы и в Арбитражном суде Москвы.

