Минтимер Шаймиев встретился с участниками реализации проекта «Адымнар»

Сегодня в казанском Кремле проходит встреча с участниками реализации второго этапа проекта создания сети полилингвальных комплексов «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана Минтимер Шаймиев вручил благодарственные письма тем, кто внес особый вклад в развитие социально-значимого проекта. Среди награжденных и коллектив «Реального времени».

Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры совместно с Минпросвещения РФ и Минобрнауки РТ приступил к реализации проекта «Адымнар» в 2019 году. В Татарстане строят и открывают полилингвальные общеобразовательные комплексы с обучением на русском, татарском и английском языках, в соответствии с государственными стандартами и задачами нацпроекта «Образование». Проект инициировал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и был поддержан президентами России и республики.

Стартовый проект «Адымнар», что в переводе с татарского означает «шаги», предполагает создание шести комплексов и двух загородных центров дополнительного образования. Четыре школы уже сданы, еще три — заложены. Философия школы в этом и заключается — шаги, или путь, к знаниям и согласию. В многонациональном Татарстане крайне важно сохранять и развивать межнациональное и межкультурное согласие в обществе, воспитать молодое поколение воспринимающим разнообразие языков и культур, дать возможность получить качественное образование и всестороннее воспитание, отмечают создатели проекта.