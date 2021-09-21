Где в Казани перекроют улицы на время проведения «Ночного велофеста — 2021»

В Казани в ночь с 25 на 26 сентября ограничат движение автомобилей по ряду улиц. Это связано с проведением «Ночного велофеста — 2021», сообщается на сайте исполкома.



25 сентября с 20.00 до 22.30 перекроют:

пл. 1 Мая (полное ограничение движения);

пл. 1 Мая (полное ограничение движения); ул. Кремлевскую, на участке от ул. Кремлевской, 1 до ул. М. Джалиля (полное ограничение движения);

25 сентября с 21.30 до 22.30 будут закрыты:

ул. Чернышевского, на участке от ул. Чернышевского, 9 до ул. Дзержинского (полное ограничение движения);

ул. Дзержинского, на участке от ул. Чернышевского до ул. Батурина (полное ограничение движения);

ул. Миславского, на участке от ул. Батурина до ул. Большой Красной (полное ограничение движения);

ул. Большая Красная, на участке от ул. Батурина до ул. Пушкина (полное ограничение движения);

ул. Япеева, на участке от ул. К.Маркса до ул. Бехтерева (приостановление направления движения);

ул. К. Фукса, на участке от ул. К. Маркса до ул. Бехтерева (приостановление направления движения);

25 сентября с 21.30 до 23.00 проехать нельзя будет по:

ул. Лобачевского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Лобачевского, 15 (приостановление направления движения);

25 сентября с 22.00 до 23.00 будут закрыты для автомобилей:

ул. Театральная, на участке от ул. К. Маркса до ул. Касаткина, 15 (полное ограничение движения);

ул. Тельмана, на участке от ул. Театральной до ул. Тельмана, 5 (приостановление направления движения в сторону ул. Театральной);

ул. Касаткина, на участке от ул. Касаткина, 15 до ул. Пушкина (полное ограничение движения);

ул. Пушкина, на участке от площади Султан-Галиева до ул. Большой Красной (полное ограничение движения);

25 сентября с 22.00 до 23.30 будут перекрыты:

ул. Бассейная, на участке от ул. Пушкина до ул. Малой Красной (полное ограничение движения);

ул. Бассейная, на участке от ул. Пушкина до ул. Малой Красной (полное ограничение движения); ул. Малая Красная, на участке от ул. Большой Красной до ул. Адамюка (полное ограничение движения);

ул. Адамюка, на участке от ул. Малой Красной до ул. Жуковского (полное ограничение движения), стоянка разрешена на15 мин;

ул. Жуковского, на участке от ул. Подлужной до ул. Максима Горького (полное ограничение движения);

ул. Большая Красная, на участке от ул. Малой Красной до ул. Гоголя (приостановление направления движения);

ул. Карла Маркса, на участке от ул. Пушкина до ул. Гоголя (приостановление направления движения);

ул. Галактионова, на участке от ул. Пушкина до ул. М. Горького (полное ограничение движения);

25 сентября с 22.30 до 23.30 перекроют:

ул. М. Горького, на участке от ул. Пушкина до ул. Курашова (полное ограничение движения);

ул. Гоголя, на участке от ул. К. Маркса до ул. Щапова (приостановление направления движения);

ул. Муштари, на участке от ул. К. Маркса до ул. Щапова (приостановление направления движения);

ул. Толстого, на участке от ул. К. Маркса до ул. Щапова (приостановление направления движения);

ул. Курашова, на участке от ул. М. Горького до ул. Волкова (полное ограничение движения);

ул. Волкова, на участке от ул. Бутлерова, 44 до ул. Айвазовского (полное ограничение движения);

ул. Груздева, на выезде на ул. Волкова (приостановление направления движения);

ул. Достоевского, на выезде на ул. Волкова (приостановление направления движения);

ул. Лесгафта, на участке от ул. Чехова до ул. Айвазовского (приостановление направления движения);

ул. Айвазовского, на участке от ул. Низенькой до ул. Роща Фрунзе (полное ограничение движения);

ул. Зеленую, на выезде на ул. Роща Фрунзе;

ул. Роща Фрунзе, на участке от ул. Айвазовского до ул. Калинина (полное ограничение движения);

ул. Калинина, на участке от ул. Роща Фрунзе до ул. Тихомирнова (полное ограничение движения);

ул. Тихомирнова, на участке от ул. Суконной до ул. Волкова (полное ограничение движения);

25 сентября с 22.30 до 24.00 закроют:

ул. Т. Миннуллина, на участке от ул. Тихомирнова до ул. Островского (полное ограничение движения);

ул. Петербургскую, на участке от ул. Петербургской, 57 до ул. А. Айдинова (полное ограничение движения);

ул. Волкова, на участке от ул. Тихомирнова до ул. Островского (приостановление направления движения);

ул. Ульянова-Ленина, на участке от ул. Тихомирнова до ул. Островского (приостановление направления движения);

ул. А. Айдинова, на участке от Щербаковского пер. до ул. Спартаковской (полное ограничение движения);

С 23.00 25 сентября до 00.30 26 сентября закрыты:

ул. Спартаковская, на участке от ул. А. Айдинова до ул. Н. Назарбаева (полное ограничение движения);

ул. Х. Такташа, на участке от ул. Островского до ул. М. Салимжанова (приостановление направления движения);

ул. Т. Миннуллина, на участке от ул. Островского до ул. М. Салимжанова (приостановление направления движения);

ул. Суконная, на выезде на ул. Спартаковской (приостановление направления движения);

ул. Н. Назарбаева, на участке от ул. Островского до ул. Г. Тукая (приостановление одного направления движения);

ул. М. Салимжанова, для проезда через ул. Н. Назарбаева от ул. Т. Миннуллина (приостановление направления движения);

ул. Х. Такташа, для проезда через ул. Н. Назарбаева от ул. Т. Миннуллина (приостановление направления движения);

ул. Ш. Марджани, на участке от ул. Н. Назарбаева до ул. Кунче (полное ограничение движения);

ул. Сафьян, на участке от ул. Ш. Марджани до ул. Г. Тукая (полное ограничение движения);

С 23.30 25 сентября до 1.00 26 сентября перекроют

ул. К.Насыри, на участке от ул. Сафьян до ул. Ф. Карима (полное ограничение движения);

С 00.00 до 1.00 26 сентября — ул. Ф. Карима ограничения будут действовать:

на участке от ул. К. Насыри до ул. Г. Тукая (полное ограничение движения);

ул. Г. Тукая (от ул. Ф. Карима до ул. Б. Шахиди — полное ограничение движения);

ул. З. Султана, для выезда на ул. Г. Тукая (приостановление направления движения);

ул. Татарстан, на участке от ул. С. Садыковой до ул. Московской (приостановление направления движения для проезда);

по ул. Парижской Коммуны, на участке от ул. С. Садыковой до ул. Московской (приостановление направления движения);

С 00.30 до 1.30 26 сентября

по ул. Худякова, для проезда с ул. Московской (приостановление направления движения);

по ул. Худякова, для проезда с ул. Московской (приостановление направления движения); ул. Г. Камала, на участке от ул. Нариманова до ул. Астрономической — полное ограничение движения);

ул. Московская, на участке от ул. Худякова до ул. М. Межлаука (приостановление направления движения);

ул. Лево-Булачная, на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. М. Межлаука (приостановление направления движения);

С 00.30 до 2.00 26 сентября

ул. Астрономическая, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Астрономической, 17 (полное ограничение движения);

ул. Право-Булачная, на участке от ул. Университетской до ул. К. Наджми (приостановление направления движения);

ул. Островского, на участке от ул. Университетской до ул. К. Наджми (приостановление направления движения);

ул. Профсоюзная, на участке от ул. Университетской до ул. Баумана (полное ограничение движения);

ул. К. Наджми, для съезда на ул. Профсоюзную (приостановление направления движения);

ул. М.Джалиля, для съезда на ул. Профсоюзную (приостановление направления движения);

ул. Чернышевского, на участке от ул. Кремлевской до ул. Право-Булачной (приостановление направления движения);

ул. Ивановский Спуск, для съезда на ул. Профсоюзную (приостановление направления движения);

пл. Тысячелетия, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Декабристов (приостановление одного направления движения);

С 01.00 до 2.30 26 сентября

по ул. Декабристов, на участке от пл. Тысячелетия до ул. С. Хакима (приостановление одного направления движения);

С 01.30 до 3.00 26 сентября

по ул. С. Хакима, на участке от ул. Декабристов до ул. Бондаренко (полное ограничение движения).

Ольга Шагиева