Банк ДОМ.РФ поддержал благотворительный хоккейный матч в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в рамках форума «Среда для жизни: город и вода» состоялся благотворительный хоккейный матч, генеральным спонсором и организатором которого выступил Банк ДОМ.РФ.

Вся выручка от продажи билетов на игру, которая прошла в КРК «Нагорный», направлена нижегородскому «Детскому дому №3». Его воспитанниками являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

«Нижнему Новгороду — 800 лет. Это, безусловно, знаковая дата. Сегодня мы наблюдаем возрождение внешнего облика города, развитие его городских пространств, восстановление памятников архитектуры. Особо радует, что внимание уделяется не только внешнему облику города, но и таким важным составляющим, как социальная повестка. Привлечение к этой работе известных профессионалов, участие в пилотном проекте «Регион заботы» лишь подчеркивают важность вопроса для города. Я рад, что Банк ДОМ.РФ внес свой небольшой вклад в празднование юбилея города. Надеемся, что денежные средства, переданные в рамках благотворительного хоккейного матча, скрасят жизнь маленьких нижегородцев, нуждающихся в особой защите и опеке», — рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

В матче приняли участие сформированные к форуму команды «Ока» и «Волга». Старт игре дал легендарный хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. В матче приняли участие двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Медведев, центральный нападающий клуба КХЛ «Автомобилист» Павел Дацюк, заслуженный мастер спорта Максим Афиногенов и другие известные спортсмены.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ДОМ.РФ