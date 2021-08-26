В Казани пройдет День белого цветка

Фото: фонд поддержки современного искусства «Живой город»

28 августа в парке Черное озеро театральная площадка MOÑ и фонд «Живой город» проведут городской праздник День белого цветка. На открытом воздухе казанцев увидят интерактивные инсталляции художников и архитекторов, а вечером пройдет концерт. Гостей на праздник просят приходить в белом.

Идея акции ведет к началу ХХ века, когда в Казани в апреле 1910 года была открыта «Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом». Однако в 1917 году мероприятие состоялось в последний раз. Центром праздника станет интерактивная инсталляция казанского архитектора Тимофея Зверко из 400 бумажных белых цветов. Горожане будут создавать ее целый день вместе с ведущими мастер-классов — студентами и преподавателями Казанского художественного училища им. Н. Фешина. В парке появятся и другие арт-объекты, которые представят художники Венера Казарова, Маша Сомик и Ксения Шачнева.

Фото: фонд поддержки современного искусства «Живой город»

Вечером в амфитеатре парка начнется музыкальная программа. Музыкант Ислам Валеев предложит послушать мелодии с виниловых пластинок, над парком зазвучат голоса Ильхама Шакирова, Альфии Авзаловой, Луи Армстронга и многих других исполнителей. Далее «слово возьмут» Александр Маноцков и квартет солистов оркестра Sforzando, которые исполнят авторский цикл «Семь песен на стихи Александра Введенского», а также композиции на тексты русских и украинских поэтов.

