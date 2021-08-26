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В Казани на время закроют движение по улицам Астрономической и Островского

10:42, 26.08.2021
В Казани на время закроют движение по улицам Астрономической и Островского
Фото: kzn.ru

В Казани временно ограничат движение по автодорогам по улицам Астрономической и Островского в связи с работами на электрических сетях. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: kzn.ru

С 7 по 21 сентября для движения закроют участки дорог по улице Островского возле здания №12, а также по улице Астрономической возле зданий №6/18 и №2/45.

Вчера «Реальное время» публиковало список, как ограничат движение в центре Казани в связи с празднованием Дня Республики и города.

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