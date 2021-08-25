В Казани ограничат движение автомобилей по ряду улиц

В Казани в связи с празднованием Дня города и Дня республики по ряду улиц ограничат движение автомобилей. Об этом сообщается на сайте исполкома.

С 23:00 27 августа до 5:00 28 августа, с 23:00 28 августа до 5:00 29 августа, с 21:00 29 августа до 5:00 31 августа проехать будет нельзя по площади Тысячелетия, на участке от улицы Ташаяк до улицы Батурина, кроме маршрутов городского общественного транспорта);

С 20:00 28 августа до 11:00 31 августа перекроют улицу Марджани (от Татарстан до улицы Карима), Каюма Насыри (от Татарстан до Карима);

С 20:00 28 августа до 11:00 31 августа перекроют движение по улице Султана (от улицы Тукая до Насыри);

С 9:00 29 августа до 6:00 31 августа при необходимости закроют проезд по площади 1 Мая, Кремлевской (от Чернышевского до 1 Мая), в том числе Ивановскому спуску до Профсоюзной;

С 15:00 29 августа до 00:00 30 августа при необходимости перекроют проезд по Сибгата Хакима (от Декабристов до Абсалямова) и парковку возле Центра семьи «Казан»;

С 21:00 29 августа до 5:00 31 августа для автомобилистов закроют движение по по ул.Лево-Булачной (от Чернышевского до площади Тысячелетия), Право-Булачной (от Чернышевского до Тысячелетия), Ташаяк (от Московской до Право-Булачной), Профсоюзной (от Чернышевского до Баумана), Баумана (от Профсоюзной до Кремлевской набережной), на спуске от площади 1 Мая до Баумана;

С 7:00 30 августа до 18:00 31 августа движение автотранспорта, за исключением маршрутов городского общественного транспорта, будет закрыто по улице Батурина в обоих направлениях (от Большой Красной до Кремлевской набережной);

С 23:00 31 августа до 5:00 1 сентября проезд будет закрыт по площали Тысячелетия, на участке от Ташаяк до Батурина;

До 23:00 2 сентября закрыт спуск от Баумана до площади Тысячелетия, возле мечети Кул Шариф, парковка Центрального стадиона Казани (со стороны восточной трибуны).



Ольга Плешкова