Синоптики рассказали, какая погода будет в начале последней недели лета в Татарстане

В начале следующей недели в Татарстане прогнозируются дожди и грозы, температуры воздуха будут достигать +27..+30 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник, 23 августа, в республике прогнозируются местами кратковременный дождь, днем локально сильный. В отдельных районах гроза, днем град. Также ожидается юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, локально шквалистые усиления до 24 м/с, днем температура поднимется до +25..+30 градусов.

Во вторник, 24 августа, местами возможен дождь, в отдельных районах грозы, град. Максимальная температура воздуха днем составит +22..+27 ˚С. В среду на территории республике прогнозируются дождь, гроза, порывистый ветер. Температуры в дневное время достигнут +25..+30 градусов.