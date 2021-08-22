В Татарстане побит новый температурный рекорд

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани очередной температурный рекорд: днем температура воздуха прогреется до +31..+33˚. Сохраняется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер юго-западный 5—10 м/с, местами порывами до 15—17 м/с, локально шквалистые усиления до 18—23 м/с, сообщает Управление Гидрометцентра по РТ.

Ночью без существенных осадков, ветер юго-восточный 5—10 м/c, местами порывами до 15—17 м/c. Минимальная температура ночью +21..+23 ˚C, в низких местах — +18..+20 ˚C.

По республике 22 августа переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5—10 м/с, местами порывами до 15—20 м/с, днем локально шквалистые усиления до 23 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +18..+23 ˚C, в низких местах +13..+18 ˚C. Максимальная температура воздуха днем +30..+35 ˚C, в восточных районах до +39 ˚C.