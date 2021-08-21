Онищенко предупредил о возможном подъеме заболеваемости гриппом в России

Россия в осеннем сезоне может столкнуться с ощутимым ростом заболеваемости гриппом. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

В прошлом году, по его словам, «грипп у нас прошел как-то на втором плане». Это было связано с тем, что были введены меры в связи с ситуацией с коронавирусом, действовал масочный режим.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В первую очередь нужно привить от гриппа школьников, а также уже провакцинированных от COVID-19 или переболевших, приводит ТАСС слова Онищенко.



В начале августа Роспотребнадзор рекомендовал российским регионам привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» сообщали, что прививочная кампания от гриппа должна начаться в республике в сентябре. Пока конкретную дату не определили.



Татьяна Леухина