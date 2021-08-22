Сегодня в Татарстане ожидается дождь, местами град и до +39 градусов
В воскресенье, 22 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально град.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5—10 м/с, местами порывами до 15—20 м/с, днем локально шквалистые усиления до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +30 до +35 градусов, в восточных районах до +39. В Казани — от +31 °С до +33 °С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +35—39 градусов.Общество Татарстан
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