Приплывший с Курил в Японию житель Удмуртии попросил убежища

Фото: wikipedia.org / Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia

В Японии передали в иммиграционное бюро в Саппоро россиянина, заявившего, что он приплыл с курильского острова Кунашир на японский северный остров Хоккайдо, чтобы просить убежища. Сейчас власти Страны восходящего солнца решают, что предпринять в отношении иностранца, — скоро станет известно, разрешат ли ему остаться в Японии или депортируют обратно, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на источники в местном правительстве.

— Он заявил, что «приплыл с Кунашира, чтобы просить предоставления убежища», — говорится в сообщении.

Между Кунаширом и восточным берегом Хоккайдо примерно 20 километров, уточняет агентство.

Также стало известно, что сбежавший в Японию молодой россиянин родом из Удмуртии, он прожил на курильском острове Кунашир три года. Мужчина вышел в море 17 августа и вскоре был задержан японскими пограничниками.