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Мурашко: регионы с низкой заболеваемостью должны оказать помощь селам

14:20, 17.08.2021
Мурашко: регионы с низкой заболеваемостью должны оказать помощь селам
Фото: e-nkama.ru

Регионы, где заболеваемость коронавирусом начала снижаться, должны направить на сельские территории мобильные медицинские комплексы. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Медицинские комплексы должны быть направлены для вакцинации жителей, пишет ТАСС.

В Татарстане на 17 августа провакцинировано 929 177 человек, за сутки привились 7 350 человек. Второй компонент вакцины получили уже 746 146 человек.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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