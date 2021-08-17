Мурашко: регионы с низкой заболеваемостью должны оказать помощь селам
Регионы, где заболеваемость коронавирусом начала снижаться, должны направить на сельские территории мобильные медицинские комплексы. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Медицинские комплексы должны быть направлены для вакцинации жителей, пишет ТАСС.
В Татарстане на 17 августа провакцинировано 929 177 человек, за сутки привились 7 350 человек. Второй компонент вакцины получили уже 746 146 человек.
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