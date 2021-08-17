На Куйбышевском хранилище в Татарстане очистили от водной растительности больше 100 га

В Татарстане в рамках национального проекта «Экология» расчистили больше 100 га водной растительности на Куйбышевском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В рамках работ предусмотрены выкашивание камыша и водной растительности и ее выкорчевывание на другом участке. Работы проводит филиал «Средволгаводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов.

«Со второй задачей мы уже справились, сейчас продолжаем выкашивание камыша. Работы идут с начала июня и до самых заморозков», — уточнил директор филиала «Средволгаводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов Марсель Самигуллин.

Сейчас убрано больше 100 га водной растительности из 253 га. Срезанные и вывезенные на берег растения отправляются на фермы на корм животным.

По окончании работ в деревне Ржавец появится пляж, к которому будет вести асфальтированная подъездная дорога. Сообщается, что работы уже принесли свой результат: на водохранилище возвращаются цапли.



В Татарстане в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» очистили более 3 тыс. км береговых линий. В санитарных акциях по очистке прибрежных территорий Татарстана приняли участие уже более 150 тыс. человек — они собрали более 19,5 куб. м мусора.

Ольга Плешкова