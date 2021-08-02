В Казани начинают работу ярмарки с оптовыми ценами на овощи

В Казани будут организованы ярмарки, на которых горожане смогут приобрести овощи по ценам производителей. Об этом на «деловом понедельнике» заявил председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

Так, лук и свекла будут стоить 15 рублей за кг, картофель — 20 рублей, морковь — 30 рублей, капуста — 25 рулей за кг.

Торговля будет проходить еженедельно по субботам на 5 площадках: в Авиастроительном районе — на ул. Дементьева, возле дома №7, в Кировском районе — на ул. Батыршина, возле дома №20, в Ново-Савиновском районе — по ул. Лаврентьева, воле дома №10, в Приволжском районе — по ул. Фучика, возле дома №72, в Советском районе — по ул. Липатова, возле дома №7.

Ярмарки начнут работу с 6 утра и будут проходить до тех пор, пока не стабилизируются цены на плодово-овощную продукцию в магазинах, либо до 11 сентября, когда откроются осенние сезонные ярмарки.

Фото: realnoevremya.ru

Ярмарки будут работать в столице Татарстана до момента стабилизации цен на овощи в магазинах. А уже в сентябре в республике начнут работу традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки.

Элеонора Рылова