В Казани по программе «Наш двор» одну из территорий оформят в стиле 60-х годов

В Казани по республиканской программе «Наш двор» территорию дворов домов №25 и 25а по улице Чуйкова и домов №68 и 68а по улице Мусина оформят в стиле 60-х годов. Там разместят малые архитектурные формы в виде деревенских домиков, а на фасадах зданий появятся граффити.

На работы в этих дворах выделено порядка 65 млн рублей. На эти средства проложат новые канализационные и тепловые сети, так как жители домов часто жалуются на подтопление территории сточными водами. Появятся детская и спортивная площадки, футбольное поле и прогулочная зона.

Фото: kzn.ru

Дорожные работы на благоустраиваемом участке выполнены на 73%. Территорию предстоит озеленить и оборудовать уличной мебелью. Все работы на ней планируют завершить уже к концу лета, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

Всего в этом году в Казани по программе «Наш двор» планируется благоустроить 223 двора, 408 домов.

Фото: kzn.ru

Напомним, в этом месяце в Татарстане составили список из 200 дворов для приоритетного благоустройства по республиканской программе «Наш двор» в следующем году. Их выбрали по процентному соотношению проголосовавших людей к проживающим во дворах. В топ-200 вошли 65 дворов Казани.



Татьяна Демина