Лукашенко заявил об угрозе третьей мировой войны из-за политики стран Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе третьей мировой войны из-за политики европейских стран. По его мнению, эти государства находятся в колониальной зависимости от США, что и обуславливает их действия.

«Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Белорусский лидер объяснил, что, говоря о европейцах, он имеет в виду «безумных политиков» государств Европы, а не населяющие их народы.

В начале июля Лукашенко сообщил о выявлении на территории Белоруссии «спящих» террористических ячеек. Он утверждает, что к их деятельности имеют отношение Украина, США, Германия, Польша и Литва. «Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — заявил он.

Татьяна Демина