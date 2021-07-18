В Елабуге на содержание парков, памятников и скверов потратят 4,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Елабуге на содержание парков, памятников и скверов намерены потратить 4,8 млн рублей. Тендер на право заключения контракта по выполнению работ опубликован на портале госзакупок.

На территориях девяти парков Елабуги требуется проводить подметание, уборку мусора, очистку тротуаров, площадок отдыха и стоянок машин от снега и льда (вручную), расталкивание снега и уширение проезжей части погрузчиками и т. д. Всего исполнителю необходимо проводить 15 видов работ.

В 17 скверах Елабуги требуется произвести аналогичные работы. В частности, на их территории необходимо выкашивать газоны моторной косилкой.

У мемориальных комплексов, фонтана у ГДК, дерева влюбленных и прочих памятников (всего 14 объектов) Елабуги исполнитель должен заниматься очисткой территории от мусора, снега и льда. Памятники и стелы необходимо очищать и мыть.



Исполнитель должен будет выполнить работы по содержанию парков, памятников и скверов Елабуги с момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

Заказчиком выступает исполком Елабужского района РТ. Подать заявку на участие в тендере можно до 26 июля. Аукцион проведут 28 июля.

В Татарстане в 2021 году на благоустройство парков, скверов и набережных потратят 1,95 млрд рублей. Всего в этом году планируются работы в 57 общественных пространствах республики, в том числе в Елабужском районе.

Татьяна Демина